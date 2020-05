Tronchetti: “Per Pirelli rimarrà legame con l’Inter. Con Cavani e Werner più forti che con…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, a “La Politica nel Pallone”, Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, ha parlato di come sarà l’Inter nell’immediato futuro: “Per Pirelli rimarrà un legame con l’Inter. Quale, si vedrà ma con Suning i progetti resteranno ambiziosi. Abbiamo lasciato un mondo e stiamo entrando in un altro, e non sappiamo come sarà l’Inter da giugno. Noi appassionati siamo ansiosi perché il calcio è sorprendente, abbiamo lasciato l’Inter che doveva scoprire un regista (Eriksen, ndr) con un grande potenziale, dobbiamo capire se in questi due mesi questo suo grande potenziale è maturato e diventa uno dei pilastri fondamentali del futuro della squadra. Conte certamente avrà chiaro come sarà l’Inter da giugno. Non ha bisogno di essere scoperto da nessuno: ha delle qualità straordinarie, è un grandissimo allenatore, si trova ad avere un’opportunità e una squadra forte”.

“Cavani? E’ un giocatore che ha avuto stagioni straordinarie – prosegue Tronchetti -, se venisse all’Inter spero possa ripetere i suoi exploit. Nel nostro campionato abbiamo giocatori esperti come Cristiano Ronaldo che stanno dimostrando di essere grandi campioni a dispetto dell’eta’. Tutte le scelte della societa’ e dell’allenatore vanno rispettare, c’e’ l’impegno a dare un futuro di successo all’Inter e bisogna avere fiducia in loro. Poi è chiaro che la cessione di Lautaro sarebbe dolorosa. Con Cavani e Werner potremmo essere più forti che con Lautaro e Icardi, soprattutto se Eriksen tornerà quello del Tottenham”.

Playoff e playout? L’ad dice no: “Non sono appassionato di queste soluzioni, il campionato e’ il campionato. Per divertire il pubblico si possono fare tante altre cose ma sono cose diverse, non legherei campionato e coppe a play-off e play-out”.