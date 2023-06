Franck Kessie rimane nei pensieri dell'Inter. Come sottolinea Sport.es, il centrocampista è uno di quei giocatori che dovrà lasciare il Barcellona per abbassare il monte stipendi. L'ivoriano ha mercato e il club catalano non si farà sfuggire l'occasione di monetizzare visto la precaria situazione finanziaria. "L'Inter spinge per lui, ma ha già chiarito che non può investire un euro per acquistarlo, quindi opterebbe solo per uno scambio o un prestito", sottolinea il quotidiano.