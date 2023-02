Inter, sprazzi del vero Lukaku: “Bilancio più che positivo e un’altra conferma”

Sprazzi del vero Romelu Lukaku in Coppa Italia contro l’Atalanta: le sensazioni di Simone Inzaghi sul belga

Alessandro Cosattini

Sprazzi del vero Romelu Lukaku in Coppa Italia contro l’Atalanta. Segnali incoraggianti da Big Rom, utilizzato dall’inizio da Simone Inzaghi per oltre un’ora. Difficile vederlo dal 1’ nel prossimo impegno di campionato, il derby contro il Milan. Ma presto avrà una nuova chance, assicura oggi il Corriere dello Sport: “Una maglia da titolare a sorpresa, ma soprattutto segnali importanti sulla strada del ritorno alla piena efficienza. Contro l’Atalanta, infatti, il popolo nerazzurro è tornato a vedere lampi del vero Lukaku. Intendiamoci, il Big Rom dello scudetto, quello che aveva fatto stropicciare gli occhi, è ancora un contorno lontano all'orizzonte. Per il momento, insomma, occorre accontentarsi.

Per la prima mezz’ora, infatti, i tentativi di coinvolgerlo con lanci e passaggi in profondità si erano rivelati vani. E non soltanto per colpa sua. Ma perché la linea difensiva dell’Atalanta, stando alta e non perdendo mai l’attenzione, era riuscita a disinnescare queste soluzioni. Poi, con l’intervallo alle porte, ecco il cambio di strategia: non più palla nello spazio, ma palla addosso. E così Lukaku ha cominciato e potuto far sentire il fisico, mentre l’Inter è finalmente riuscita ad “entrare” nella linea arretrata avversaria.

Insomma, il bilancio della serata è stata più che positivo. Ma il match con i bergamaschi ha regalato un’ulteriore conferma: Lukaku ha bisogno di minuti per carburare, per sciogliersi e per riuscire a esprimere le sue potenzialità. Farlo entrare solo nel finale, quindi, serve a poco, come si è potuto notare anche contro Empoli e Cremonese. A questo punto, è chiaro che presto avrà un’altra occasione dall’inizio. Tuttavia, è difficile che possa accadere già nel derby. Contro il Diavolo, a meno di sorprese, toccherà al tandem Lautaro-Dzeko. Contro la Sampdoria, invece, l’occasione potrebbe essere quella giusta. E, a quel punto, sarà anche più semplice per Big Rom mettere a fuoco nel suo mirino la sfida con il Porto in Champions”, si legge sul quotidiano.