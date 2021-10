FFT – Le 10 migliori squadre che non sono riuscite a vincere la Champions. C’è l’Inter 1998-99

Da quando è approdato al City, l'obiettivo numero uno di Pe Guardiola è sempre stato quello di vincere la Champions. Il club inglese ci è andato molto vicino lo scorso maggio quando raggiunse la finale, ma fu battuto dal Chelsea per 1-0. Ma la squadra di Guardiola non è l'unica grande squadra della storia a non aver vinto la Champions League. FourFourTwo ha selezionato le 10 squadre che, nonostante una rosa molto forte, non sono riuscite a vincere la Champions. Il magazine inglese inserisce anche l'Inter della stagione 1998-99 e ne parleremo a parte.