“Occorre dare risposta negativa alla vostra domanda, in quanto la società non ha rinunciato né ha inteso rinunciare implicitamente alla proposta (del 2019, ndr)”.

C&F aggiunge: “Il messaggio del Milan è dunque chiaro: nonostante i passi fatti in avanti per San Donato, c’è l’intenzione di mantenere vive più possibilità al momento, in attesa di avere un via libera definitivo per un nuovo impianto”.