Stadio in comune tra Inter e Milan: è anche una questione di ‘marcatura stretta’

I due club hanno fatto una scelta unica in Europa e ad alti livelli. Questione di obiettivi comuni, questione economica ma non solo

Inter e Milan hanno fatto una scelta precisa sul nuovo stadio, vogliono costruire uno stadio di proprietà insieme. Non ci sono altri casi di nuovi impianti costruiti in Comune in Europa e ad alti livelli. Obiettivi comuni e motivo economico alla base della scelta, come ha spiegato ieri l'ad nerazzurro Alessandro Antonello. A San Siro i due club hanno vissuto per decenni ed era normale se si pensava alle domeniche alternate e quindi ai rivestimenti diversi con i colori di riferimento che venivano cambiati ogni fine settimana.