Sicuramente riteniamo che Milano abbia le carte in regola per offrire ai club delle opportunità migliori che altrove. A San Donato non c'è trasporto pubblico. Da noi c'è la Metropolitana. Non ci sono le strade per farle andiamo a deturpare un'area verde tra le più pregiate nel sistema lombardo. Bisogna stare attenti a scegliere luoghi funzionali. A San Siro arrivano 60-70mila persone tutte insieme e non è una roba che si improvvisa, ecco.

-Newbuild deve presentare il progetto. Hanno carta bianca sul progetto?

A loro sono state date molto indicazioni, alcune da parte delle squadre, altre da parte nostra, come il tema sull'impatto. Cose che sono state approvate in consiglio comunale, lavorando insieme con tutte le forze politiche, e sono le indicazioni che abbiamo dato a Newbuild. Loro hanno seguito la realizzazione della M4, che collega il centro e l'aeroporto, ho apprezzato la loro grande competenza e abbiamo bisogno di gente competente per questa cosa.

-Percentuali sulla permanenza del club?

Non mi sento di farne. Sicuramente abbiamo le carte per trattenere i due club, dopo di che ognuno sceglie. Penso che come attrattività e servizi messi in gioco la città dà risposte che da altre parti non si trovano. Non si deve pensare che i problemi fuori non ci sono. A San Donato si è visto.

-Assessore, ma lei è milanista o interista?

Sono interista.

-Da tifoso non lascerebbe San Siro perché...

Non ci sono stato molte volte ma siamo andati a vedere con mio figlio delle belle partite. E tanti come me hanno avuto questa opportunità di vedere le partite con i figli ed è impagabile vedere la gioia negli occhi di un figlio che guarda la sua squadra.

(Fonte: Newzgen)

