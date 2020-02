Stadio, a fine mese Inter, Milan e Comune entrano nei dettagli. C’è già un ok e resta un tema

Nuovi aggiornamenti in merito alla questione stadio di Milano. Le fornisce direttamente Calcio e Finanza, che racconta di un incontro della giornata di oggi tra Inter, Milan e Comune: “Vertice interlocutorio tra Inter, Milan e il Comune di Milano sul nuovo San Siro, con lo sguardo tuttavia già rivolto a fine mese quando si inizierà ad entrare più nei dettagli e nei numeri. Nelle prossime settimane, infatti, i club torneranno ad incontrarsi con Palazzo Marino per approfondire il progetto anche dal punto di vista economico, dopo l’ok al mantenimento di una parte dell’attuale Meazza. Un vertice più operativo e determinante che potrebbe rappresentare un passo avanti decisivo verso l’accordo tra le parti.

Oggi intanto Inter e Milan, rappresentate dai dirigenti Mark Van Huuksloot e Domenico Barile, hanno incontrato nel pomeriggio l’amministrazione comunale (tra cui l’assessore al bilancio Roberto Tasca) a Palazzo Marino: sul tavolo il piano economico relativo al progetto, con particolare attenzione alla rifunzionalizzazione dell’attuale Meazza e chi dovrà pagare i lavori per il mantenimento di una parte dello stadio, come da accordo già trovato tra i club e il Comune. Dal canto loro, le società hanno già dato l’ok per riconoscere al Comune i diritti di superficie fin da subito, anche se resta il tema delle volumetrie, su cui devono ancora trovare la quadra con Palazzo Marino”.