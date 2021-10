CorSera – Stadio, trattativa ripresa ma ad arrivare al sì della giunta ce ne corre

Già in settimana un nuovo incontro tra club e sindaco per rispondere sulle richieste avanzate da Palazzo Marino

"Adelante ma con molto juicio. Se si dovesse sintetizzare con una battuta la mezz’ora d’incontro tra il sindaco Beppe Sala e i vertici di Milan e Inter , la frase (rivista) che Manzoni mette in bocca al Gran Cancelliere di Milano risulta forse quella più calzante. Perché al di là della laconicità del comunicato stampa del Comune (si è laconici anche a Milano e non solo a Roma) e dei silenzi da parte delle due squadre, la sensazione è che sì, la trattativa è ripresa, ma da qui ad arrivare alla dichiarazione di pubblico interesse da parte della giunta, ancora ce ne corre".

"Una ricucitura con il resto del quartiere che solo per ora non si è ancora tradotta in una richiesta economica, ma che prima di tutto richiede la traduzione di quello che è semplicemente un progetto di massima in un progetto esecutivo che tenga conto delle nuove richieste avanzate dal Comune. Questo sarà il compito del tavolo tecnico tra Palazzo Marino e i due club che dovrebbe riunirsi in tempi molto brevi. Forse, già in settimana", si legge sul quotidiano.