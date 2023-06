Il club nerazzurro ha provato a chiedere i due giocatori in prestito ma è arrivato il no della società londinese che vuole cedere i due a titolo definitivo

Il Chelsea vuole cedereLukaku e Koulibaly e non vuole cederli in prestito. Lo scrive a chiare lettere l'Evening Standard che parla anche dei colloqui con l'Inter di queste ore, con il club inglese chiarissimo sulla sua volontà: vuole recuperare i soldi spesi sui due giocatori che sono costati in totale 135 mln di sterline.