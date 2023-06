FCIN1908 / Koulibaly-Lukaku, ecco la situazione. Per ora nessuna offerta per Onana

Secondo quanto appurato da Fcinter1908, si tratta solo del primo di una serie incontri programmati con il Chelsea. L'Inter non ha alcuna fretta per quanto riguarda le trattative, non c'è l'urgenza di riportare Lukaku a Milano entro il 30 giugno per motivi fiscali, come lo scorso anno. Al di là della trattativa con il Chelsea, considerata comunque possibile, Lukaku e Koulibaly hanno anche ricchissime offerte arabe sul tavolo. Quindi bisognerà verificare anche l'intenzione dei due giocatori nel forzare per tornare in Italia.

Nel vertice con i Blues, non è stato toccato l'argomento Onana per il momento. Non c'è alcuna offerta per il portiere nerazzurro al momento, con l'Inter che tiene sempre alta la valutazione, non inferiore a 60 milioni. Per il momento, quindi, un incontro servito per manifestare la volontà dell'Inter di arrivare ai due esuberi del Chelsea, che deve comunque vendere per liberare spazio in una rosa extralarge. Se ne riparlerà