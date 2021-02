Stankovic: “Inter favorita, anche per lo scudetto. Conte? Molto bravo, si vede…”

Le parole dell'attuale tecnico della Stella Rossa: ""on gufo, perché sono tifoso soprattutto dell'Inter. Ma dipende tutto dai nerazzurri"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Dejan Stankovic, ex centrocampista dell'Inter e oggi allenatore della Stella Rossa, ha parlato così in vista del derby di domani, soffermandosi sul lavoro di Antonio Conte: "L'ho incontrato e ci ho parlato: lavora, sta sul pezzo. E' molto bravo, si vede come prepara le partite: non lascia niente al caso. Può essere stressante, ma in modo positivo: non vuole lasciare niente a caso, ogni situazione è ben preparata e precisa. Se continua così, dipende tutto dall'Inter. Il derby? Per come stanno andando le cose e senza coppe l'Inter è favorita e ha maggiori chance di andare avanti. Ci sono stati momenti duri, ma dipende tutto dall'Inter: non gufo, perché sono tifoso soprattutto dell'Inter. Dipende solo dall'Inter".