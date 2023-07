Stankovic: “Essere all’Inter è un sogno, contento per l’esordio. Inzaghi e i compagni…”

"Sono contento per l'esordio, peccato per il risultato ma sono contento per la prestazione. Mi piace questo stile di gioco", ha detto Stankovic

“Mi sento molto bene, è un sogno, sono cresciuto guardando l'Inter e con l'Inter. Sono contento per l'esordio, peccato per il risultato ma sono contento per la prestazione. Mi piace questo stile di gioco, mi stanno aiutando molto anche il Mister e i miei compagni: ho tanto da imparare ma siamo sulla strada giusta. È un gruppo giovane, mi diverto soprattutto con mio fratello, siamo in camera insieme. Da piccoli parlavamo sempre che avremmo giocato insieme magari a San Siro, adesso siamo qui ed è un altro sogno che si è avverato. ”