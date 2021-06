Stipendi, l’Inter rispetta le scadenze e i paletti FIGC: pagati marzo, aprile e maggio

L'Inter ha rispettato le scadenze degli stipendi arretrati: i nerazzurri hanno garantito ai giocatori le mensilità di marzo, aprile e maggio

L'Inter ha rispettato le scadenze degli stipendi arretrati. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno garantito ai giocatori le mensilità di marzo, aprile e maggio per circa 45 mln di euro in totale. "Sono stati rispettati, quindi, i "paletti" della Figc. A questo punto, resta "scoperto" giugno (da versare entro settembre), oltre che i premi per lo scudetto", evidenzia la Rosea.