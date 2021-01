Inter, CdA straordinario: “Stipendi, proposta a Conte e squadra”. Arriva comunicato ufficiale?

Come vi abbiamo riportato, in mattinata ci sarà un Consiglio d’Amministrazione straordinario dell’Inter. All’ordine del giorno soprattutto l’urgenza stipendi, anche se non è da escludere che la proprietà, rappresentata da Steven Zhang (in collegamento in videoconferenza), possa toccare l’argomento relativo alla trattativa con BC Partners.

Scrive il Corriere dello Sport:

“Per oggi è stato convocato un Consiglio d’Amministrazione straordinario, che avrà come oggetto la pianificazione finanziaria per i prossimi mesi. Molte società sono in pesante difficoltà dal punto di vista della liquidità, e tra queste c’è anche l’Inter. L’urgenza riguarda, evidentemente, il pagamento degli stipendi. Dopo aver ottenuto il rinvio delle mensilità di luglio e agosto, a giocatori e staff tecnico verrà proposto di fare lo stesso anche per quelle di novembre e dicembre. Al vaglio pure un piano di spalmatura. Non è da escludere, peraltro, che a fine giornata venga diffuso un comunicato. Ad ogni modo, Steven Zhang sarà collegato in videoconferenza“.

