Inter, c’è una strada che piace molto a Zhang: “Trattativa ben avviata, può dire sì”

La famiglia cinese può accettare, secondo il Corriere della Sera, l'offerta di Fortress da 250 milioni: ecco perché

Sono settimane caldissime per quanto riguarda il futuro a livello societario dell'Inter. Le scadenze di marzo incombono e Steven Zhang sta facendo di tutto per garantire la stabilità del club, mantenendone però il controllo. Questo il punto dal Corriere della Sera: "Restano tre i fondi interessati all'acquisto del club o di una parte delle quote: gli inglesi di Bc Partners, gli americani di Fortress e gli arabi di Pif.