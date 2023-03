Stramaccioni: “Juve? Inter vinca e dia un segnale. Lautaro capitano? Sì, ha tutto”

«Con l’Arabia ha perso i galloni del titolare, però è stato bravo a risalire la corrente e a farsi sempre trovare pronto, risultando decisivo in finale. Anche lui si è dimostrato un leader e ha tutto per essere in pianta stabile il futuro capitano dell’Inter».

«Saper calciare un rigore è una questione di attitudine: o ce l’hai o non ce l’hai. Con l’allenamento puoi migliorare, ma non sarai mai uno specialista».

«La stagione non ha presentato novità particolari, Inzaghi ha proseguito nel solco della continuità. Quello che è mancato è il rendimento della squadra in trasferta».

«Fuori casa c’è stato un difetto di personalità, credo sia soprattutto un problema mentale perché la fase di non possesso riguarda tutta la squadra, non soltanto la difesa».

«Credo sarà una partita molto tattica, con l’iniziativa in mano all’Inter e ritengo che il pareggio sia il risultato più probabile. E non lo dico per rimanere neutrale, ma perché sono due squadre che fanno della solidità la loro forza: l’Inter in casa, la Juventus ovunque. Questo anche se ritengo che l’Inter abbia più necessità di vincere rispetto alla Juve per dare un forte segnale davanti ai propri tifosi. E questo io so bene cosa voglia dire...».