Inter, c’è una strategia per risparmiare ulteriormente su Lukaku. Ma prima…

Una prova che riaccende i riflettori sulla questione dell'eventuale conferma di Big Rom a Milano: come noto il giocatore è tornato ad indossare la maglia nerazzurra solamente in prestito, e il club di viale della Liberazione non ha ancora iniziato a discutere con il Chelsea per quanto riguarda un prolungamento dell'accordo siglato la scorsa estate. Chiaro che l'Inter, nel caso in cui decida di imbastire una trattativa per la permanenza di Lukaku, proverà a ottenere le condizioni economiche più vantaggiose.