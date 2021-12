Tuttosport conferma: “Straus in prima fila per l’acquisto dell’Inter, file aperto”

L'edizione odierna di Tuttosport conferma quanto riporta il Corriere dello Sport in merito all'interesse di Daniel Straus per l'Inter

"Nuovi soggetti USA si stanno interessando alla società di Viale della Liberazione. Della cessione dell’Inter o di una quota di minoranza se ne parla ormai da un anno. Era proprio il dicembre scorso quando iniziarono a filtrare le prime voci sulle trattative di Suning con alcuni fondi (...). Oltre Bc Partners si erano affacciate altre entità come la svedese Eqt o l’americana Arctos, mentre in primavera, prima che andasse in porto l’accordo con Oaktree - che, va ricordato, ha ricevuto in pegno da Suning, che avrà tre anni per ripagare il prestito, le quote dell’Inter - c’erano stati abboccamenti con il gruppo a stelle e strisce Bain Capital. Evidentemente il “file Inter” non è mai stato riposto nei cassetti e adesso ecco spuntare nuovi soggetti dagli Stati Uniti con l’uomo d’affari Daniel E. Straus in prima fila".