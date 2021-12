Straus prepara l’offerta. “Richiesta Zhang non cambia. E l’Inter precisa che…”

Giorni decisivi per il futuro dell'Inter: Steven Zhang è in California per incontrare tre gruppi diversi che hanno manifestato interesse

Matteo Pifferi

Giorni decisivi per il futuro dell'Inter: Steven Zhang è in California "per ragioni private, ha tenuto a precisare il club nerazzurro. In verità, però, nella sua agenda ci sono pure una serie di incontri con tre differenti gruppi statunitensi che hanno manifestato interesse nel rilevare quote azionare della società di viale Liberazione", spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Incontri che, a detta del quotidiano, hanno avuto esito positivo. "Nel senso che tutti e tre i gruppi hanno confermato concretamente il proprio interesse, avviando quindi un percorso di trattative più approfondite: comunque per la maggioranza del club nerazzurro, visto che nessuno ha preso in considerazione una quota di minoranza. In verità, sarebbe la soluzione preferita da Zhang jr., solo che il mercato non ha proposto un soggetto disposto a entrare nell’azionariato da semplice socio, senza la possibilità di decidere alcunché ma con l’obbligo di contribuire alla copertura delle perdite". Il candidato principale è Daniel Straus, i cui collaboratori hanno avuto modo di fare una prima valutazione dei conti dell'Inter ed è pronto per presentare un'offerta.

La richiesta di Zhang resta sempre la stessa, ossia un miliardo di euro, per cercare di rientrare dell'investimento fatto per acquistare il club ma anche per rinforzare il club negli anni. Straus "sarà disposto ad arrivare alla valutazione di un miliardo di euro per l’intero pacchetto azionario, valutazione su cui, per ora, Zhang jr. non ha voluto transigere? Probabile che la partita si giochi esattamente su questi termini, come già accaduto in passato con Bc Partners. Suning, infatti, vuole lasciare l’Inter recuperando quanto investito, o quantomeno perdendoci il meno possibile".