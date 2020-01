Lecce-Inter, striscioni contro Conte: “Uomo senza identità, sei la m…a della nostra città”

Lecce-Inter è una gara particolare per Antonio Conte, che da calciatore ha militato nelle giovanili della squadra pugliese per poi esordire in Serie A con quella maglia. I tifosi giallorossi non hanno però dimenticato l’esperienza del tecnico sulla panchina del Bari, rivale storica del Lecce. Ecco perché al Via Del Mare, durante la gara coi nerazzurri, è stato esposto questo striscione: “Conte uomo senza identità, sei la merda della nostra città”.

(Dall’inviato di FcInter1908 al Via Del Mare, Davide Costante)