Crisi Suning? Non solo: c’è un altro motivo per cui Musso non è arrivato all’Inter

Musso ora difende con successo la porta dell’Atalanta ma poteva vestire la maglia nerazzurra dell’Inter

Il futuro della porta dell'Inter è un tema di stretta attualità. Ma la società nerazzurra stava per risolvere questo "problema" con Juan Musso, portiere argentino ex Udinese oggi passato all'Atalanta. Svela infatti Calciomercato.com: "Piero Ausilio aveva trattato con l’Udinese per il portiere argentino che sarebbe venuto ad Appiano Gentile solo per fare il titolare. Ma un dualismo con Handanovic sarebbe stato un rischio tecnico e un lusso economico che il club campione d’Italia non poteva permettersi considerando il momento di grande difficoltà attraversato da Suning. Ecco perché, nonostante una trattativa che è andata avanti per quasi un anno, l’Inter non è riuscita ad andare a dama".