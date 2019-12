Inter, 200 mln non bastano. Suning scatenata: l’architrave del mercato si chiama… Icardi

Dopo aver investito circa 200 milioni nell’ultimo mercato estivo, Suning è pronta a fare altri ingenti sforzi per rinforzare l’Inter e provare a portarla già da quest’anno al primo posto d’Italia. Il club nerazzurro avrà maggiori margini di manovra rispetto al previsto, soprattutto se si considera il tesoretto proveniente dalla sicura cessione di Gabigol e da quelle probabili di Icardi, Perisic e Nainggolan. Scrive Tuttosport:

“Conte aspettava pure un colpo di coda dalla società, ovvero l’acquisto di un vice Lukaku (idea, al momento, congelata ma le carte verranno scoperte dopo l’eventuale cessione di Politano) e di un incursore per il centrocampo, con Arturo Vidal in cima alle sue preferenze. Suning, che aveva già investito sul mercato 200 milioni, ha però tirato il freno. Oggi però gli orizzonti sono cambiati: l’exploit di Gabigol con il Flamengo, le ottime prestazioni di Icardi, Perisic e Nainggolan, sono architravi su cui costruire un bel tesoretto in futuro e questo ha convinto la società a investire ancora sul mercato a gennaio“.

(Fonte: Tuttosport)