Svolta Vidal, l’Inter mette sul piatto 12 milioni. Mossa decisiva di Zhang, Barça alla strette

L’Inter continua a trattare per cercare di riportare in Italia Arturo Vidal. Il cileno vuole cambiare aria e accetterebbe subito la destinazione nerazzurra, ma c’è da convincere il Barcellona che vuole incassare dalla partenza del centrocampista.

“Spunta anche il prezzo di Arturo Vidal: 12 milioni di euro. Il passo avanti dell’Inter è importante e la notizia è già arrivata alle orecchie del Barcellona. La famiglia Zhang ha autorizzato l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio ad allontanarsi dalle secche del prestito fine a se stesso e di predisporre un’offerta rilevante. Questa mossa va di pari passo con il pressing con l’Atalanta (e il Parma) per Dejan Kulusevski, mentre per la fascia sinistra Marcos Alonso resta in cima ai desideri. Con tutta questa carne a cuocere il club nerazzurro sta puntando chiaramente sulla leva del mercato per migliorare in corsa la rosa e attrezzarsi così per il lungo duello-scudetto”, rivela La Gazzetta dello Sport.

“Dunque i contatti con i blaugrana sono ormai nel vivo. Con possibili novità a cavallo con il nuovo anno. E’ vero che il club catalano ha delle impellenze finanziarie (causa Fair Play Finanziario) e per il centrocampista cileno parte da una valutazione di 25 milioni di euro. Valverde se lo terrebbe volentieri perché alla lunga il suo rendimento si sta rivelando (in rapporto) anche migliore di quello dei titolari. In ogni caso il tecnico blaugrana regge il gioco della dirigenza, a caccia di entrate per ridurre il deficit di quasi 150 milioni di euro. Ma il giocatore non sta certo lì a guardare, ben sapendo che Conte punta proprio su di lui per l’assalto all’agognato scudetto. Così le sue uscite si prestano a mille letture, dando per scontato che lui e il suo agente Felicevich tifano per il ritorno in Italia. Comunque sia la partita è ormai a buon punto”, aggiunge il quotidiano.