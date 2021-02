Suning-Inter, servono 200 mln. Bc Partners? “C’è una cosa che Zhang vuole proprio evitare”

Continua l’incertezza sul futuro societario dell’Inter. Suning resta sempre alla ricerca di un partner, meglio se di minoranza, per immettere liquidità il prima possibile all’interno del club. Il Corriere dello Sport fa il punto su ciò che sarà della società nerazzurra nel breve termine: “Suning deve ancora dare una risposta a BC Partners dopo l’offerta presentata dagli inglesi per l’acquisizione del pacchetto di maggioranza. Anche se è probabile che venga intavolata una trattativa visto che al momento quella del fondo rappresentato dal greco Nikos Stathopoulos è l’unica manifestazione d’interesse concreta (con tanto di due diligence svolta), il colosso di Nanchino si sta guardando intorno per evitare, pressato dalle scadenze economiche di fine marzo, di dover cedere a… prezzo di saldo.

Non essendoci sul tavolo un’altra proposta, la famiglia Zhang sta andando alla ricerca di un finanziamento per avere la liquidità necessaria ad arrivare al termine della stagione pagando i calciatori, i club e gli interessi del bond. Servono 150-200 milioni, soldi che permetterebbero di prendere tempo nella speranza che i paletti messi dal governo cinese in ambito di investimenti all’estero diventino meno stringenti e che i conti del gruppo migliorino. Per ottenere un finanziamento servono però delle garanzie e le azioni del club sono già state date in pegno per il bond che va rifinanziato entro la fine dell’anno (impossibile chiedere più di 375 milioni ovvero oltre il fatturato della società)”, si legge.