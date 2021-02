Inter, ecco il perché del no di Suning a Bc: “Uno scenario è ritenuto impossibile”

E’ di ieri la notizia del no di Suning a Bc Partners, fondo londinese interessato all’acquisizione delle quote del club nerazzurro. E’ infatti molto ampia la distanza tra la domanda e l’offerta: ma l’Inter ha bisogno di immettere liquidità nel minor tempo possibile, considerando le varie scadenze da dover ottemperare. Spiega infatti Il Giorno: “Una due diligence per un affare di centinaia di milioni può però portare via anche un paio di mesi, il che significa poter arrivare molto vicino al momento in cui i nodi verranno al pettine. Questo a meno che non si trovi un accordo di fondo in maniera rapida che possa consentire a Suning di uscire di scena col minimo contraccolpo economico. Scenario ritenuto impossibile nella trattativa con Bc Partners“.