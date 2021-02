In cinque per l’Inter entro una data fondamentale. “Suning, sul tavolo CdA c’è un’offerta”

Sono giorni cruciali per quanto riguarda il futuro societario dell’Inter. Bc Partners ha presentato, la scorsa settimana, un’offerta per avere la maggioranza quasi totalitaria del club nerazzurro: ma Suning, da quanto filtra, sembra voler ascoltare anche altre proposte. Il Giorno dà gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

“La settimana appena cominciata potrebbe risultare determinante anche in questo senso: l’offerta del fondo è sul tavolo del Cda di Suning, si aspetta una risposta per capire se ci sono margini per proseguire in ulteriori contrattazioni oppure se si passerà agli altri attori interessati al dossier di Goldman Sachs. Eqt, Mubadala, Fortress, Ares, sono tutte realtà accostate ai nerazzurri.

Scadenza fondamentale

Dovranno eventualmente passare attraverso una due diligenze e una conseguente offerta. Ci vorrebbero settimane, mesi, che il club hai disponibilità limitata prima di andare a scontrarsi con una scadenza fondamentale. Entro il 31 marzo bisognerà chiudere tutte le pendenze passate, stipendi e cartellini“, si legge.