Jindong Zhang a cena con i dirigenti Suning per definire le strategie del 2021

Il proprietario dell'Inter e del gruppo cinese ha incontrato quella che ha definito la sua famiglia allargata

Banchetto per il capodanno cinese con i dirigenti di Suning. Il proprietario dell'Inter, Jindong Zhang, ha incontrato i suoi collaboratori in una cena definita di famiglia. Lo raccontano alcuni siti cinesi. Raccontano che Zhang ha parlato ai dirigenti del gruppo cinese da lui guidato e ha sottolineato: «La famiglia non è solo la forza trainante della nostra lotta, ma anche l'obiettivo della nostra lotta. Prendendoci cura della famiglia possiamo gestire il nostro lavoro, prenderci cura dei nostri dipendenti e sviluppare meglio l'azienda».