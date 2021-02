Jindong Zhang ai dipendenti di Suning: “Non c’è niente di impossibile”

Le parole del proprietario del gruppo cinese alla guida dell'Inter sono state pronunciate in un discorso per il Festival di Primavera

Nelle scorse ore, in Cina, si è celebrato il Festival di Primavera e Jindong Zhang, proprietario di Suning e dell'Inter , ha fatto un discorso ai suoi dipendenti. Ha parlato in generale del percorso della sua azienda e ha sottolineato: "Non c'è niente di impossibile al mondo e ci sono persone che possono risolvere le cose".

Infine ha anche parlato della campagna di vaccinazione portata avanti dal gruppo per i lavoratori: «Siamo in prima linea per diffondere il lavoro della vaccinazione e ci saranno anche sussidi e incentivi per dare agli sforzi di tutti maggiore ritorno».