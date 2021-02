Inter, cercasi liquidità con prestito ponte. “Suning.com? I rumors dicono che…”

Il colosso cinese ha messo in vendita il 20% delle quote del suo titolo online: segno che è fondamentale avere liquidità imminente

E' di ieri la notizia della messa in vendita da parte di Suning del 20/25% delle quote del suo titolo online. La Gazzetta dello Sport illustra lo scenario in merito, spiegando perché anche l'Inter può sentirsi toccata dalla situazione: "Il gruppo ha subito dopo comunicato la novità sostanziale: ci sarà un trasferimento del 20-25% di quote della holding. E i rumors dicono che quella fetta potrebbe finire in mani statali per provare a consolidare la posizione nel mercato del gruppo: secondo il Financial Times gli Zhang prevedono di vendere azioni per poco più di 1,2 miliardi di euro.