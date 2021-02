Inter-BC, aspetti decisivi in gioco: “Anche presidente e AD”. Suning, arriva conferma cruciale

La differenza tra la richiesta di Suning e l’offerta vincolante presentata da BC Partners per il pacchetto di maggioranza dell’Inter sembra aggirarsi attorno ai 200 milioni. Ma, secondo Tuttosport, potrebbe anche trattarsi di tattica da parte del gruppo cinese. Anche perché in gioco ci sono aspetti decisivi ancora da chiarire.

Suning non vuole uscire dall’Inter: conferma cruciale

“Per ora prevale una chiusura per la differenza di 200 milioni tra domanda e offerta. Ma potrebbe partire una fase negoziale per chiarire meglio alcuni aspetti, legati non solo al prezzo di acquisto: la percentuale di azioni da cedere, la governance, il potere di nomina dei dirigenti principali (presidente, amministratore delegato e direttore finanziario), la composizione del Cda e la struttura finanziaria dell’operazione. Alcuni di questi punti confermano che Suning non intende uscire del tutto dall’Inter (…)“.

(Fonte: Tuttosport)