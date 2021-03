Suning vende l’Inter? “C’è una grossa differenza con l’addio al Jiangsu”

E' molto diversa, come scrive Il Giorno, la situazione tra l'Inter e il Jiangsu, abbandonato qualche settimana fa da Suning

Sono settimane caldissime per quanto riguarda il futuro societario dell'Inter. Suning sta valutando cosa fare del club nerazzurro, se cedere tutto il pacchetto o, come vorrebbe Steven Zhang, solo una minoranza delle quote. E intanto Il Giorno spiega perché la situazione è molto diversa rispetto all'addio al Jiangsu da parte del colosso cinese: "Rispetto a quanto accaduto con il Jiangsu Fc, sparito dai radar del calcio cinese, le continue voci che circolano ormai da mesi sono la dimostrazione che il blasone dei nerazzurri è diverso e che di realtà interessate a subentrare a Suning ce ne sono diverse, tutte con buone carte da poter mettere sul tavolo".