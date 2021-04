Il professor Sottoriva: “Suning non indebita l’Inter. Bain può diventare socio così”

Se tecnicamente il prestito dovesse avvenire tramite la società “veicolo”, formalmente, l’Inter non si indebita: i prossimi passi

Claudio Sottoriva, professore di Economia Aziendale alla Cattolica di Milan, ha confermato alla Gazzetta dello Sport che l'eventuale prestito che Suning otterrà da Bain Capital non andrà ad appesantire i debiti dell'Inter. In più, il fondo americano potrebbe diventare socio dell'azionista di maggioranza nerazzurro.

«Se tecnicamente il prestito dovesse avvenire in questo modo (cioè tramite la società “veicolo” lussemburghese attraverso cui Suning controlla il club ndr) formalmente, l’Inter non si indebita ancora di più: non aumenta l’esposizione né verso i soci né verso i terzi visto che riceve i soldi dalla controllante (capogruppo che si indebita con Bain Capital).