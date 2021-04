Inter, le quote di Lion Rock verranno liquidate in un secondo momento: il punto

Proseguono le operazioni riguardanti il futuro societario del club nerazzurro: ecco come cambieranno gli scenari

Il ritorno in Italia di Steve Zhang sembra preludere a imminnti novità sul fronte societario per l'Inter. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa tra Suning e Bain Capital e le conseguenze che avrà su Lion Rock: "In arrivo 250 milioni che non peseranno direttamente sui conti dell'Inter, ma su quelli della società controllante. A sua volta la Great Horizon trasferirebbe sulla società nerazzurra circa 200 milioni attraverso un finanziamento soci, non un aumento di capitale come inizialmente immaginato. Dato non secondario, i soldi non saranno impiegati per liquidare Lion Rock perché questa parte dell'operazione dovrebbe avvenire in un secondo momento".