Gds – Ecco perché Suning non vuole cedere l’Inter. Zhang ha fatto sapere alla dirigenza…

In campo le cose vanno a gonfie vele, mentre sul fronte societario l’Inter è in attesa di capire chi sarà a guidarla. Suning non vuole disimpegnarsi, ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, la chiusura del rubinetto da parte di Pechino ha obbligato al cambio di rotta. “L’ambizioso imprenditore 57enne era già rammaricato 18 mesi fa perché, frenato dai vincoli del Financial Fairplay, non riusciva a far passare il messaggio che le risorse di Suning in chiave Inter erano enormi“.

“Della questione si occupa soprattutto Steven, che da Nanchino ha fatto sapere alla dirigenza nerazzurra che si sta adoperando per “cercare una soluzione”. Nessuno ha chiesto se “la soluzione” potrebbe portare anche alla cessione della maggioranza. Con relativo rischio che chi entra – soprattutto in questa fase, non si può escludere nulla – voglia cambiare il management“, sottolinea il quotidiano.