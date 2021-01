BC Partners-Inter, ecco i primi effetti: “Futuro club, due decisioni nette di Suning”

La trattativa in esclusiva tra BC Partners e Suning per l’ingresso del colosso di private equity nell’Inter sta causato i primi effetti sul futuro del club nerazzurro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, la proprietà cinese avrebbe preso due decisioni nette.

Quali? Congelare sia l’ingresso del nuovo sponsor del dopo Pirelli, sia il lancio del nuovo logo. Scrive il quotidiano:

“Ma non è solo una questione economica. Bisogna tenere conto dei fattori politici quando alle spalle c’è un governo dittatoriale come quello di Pechino, che controlla anche l’economia in modo capillare. Nel frattempo è stata congelata ogni attività che potrebbe avere un forte impatto sul futuro dell’Inter, come la decisione sullo sponsor principale per il dopo-Pirelli e il lancio del nuovo logo“.

(Fonte: Tuttosport)