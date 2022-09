Suning, ecco cosa si dice in ambienti Inter: “Il nuovo proprietario entrerà solo se…”

La sensazione che arriverà da oltreoceano il prossimo compratore dell’Inter e che sarà un fondo (in stile RedBird) o una conglomerata

Marco Astori

Nonostante la scelta di immettere nuova liquidità nell'Inter, il tema cessione delle quote di maggioranza resta molto attuale nell'ambiente nerazzurro. Nel 2024 scade infatti il prestito di Oaktree e Steven Zhang sta continuando a cercare un nuovo compratore. Spiega in merito il Corriere dello Sport: "Il ricorso a un advisor focalizzato sul mercato americano rafforza la sensazione che arriverà da oltreoceano il prossimo compratore dell’Inter e che sarà un fondo (in stile RedBird) o una conglomerata con forti interessi nell’intrattenimento. Non è nuovo l’interesse degli investitori Usa per il nostro calcio e l’occasione di sviluppare lo stadio rappresenta un magnete formidabile.

Si tratterà di trovare le migliori condizioni di uscita per Suning, che ha dimostrato grande resilienza ma sembra a fine corsa. Ambienti vicini all’Inter ripetono che il gruppo cinese cerca un partner di minoranza: idea ambiziosa per una società in sistematico squilibrio economico-finanziario. Un operatore finanziario non può investire senza programmare l’impegno di risorse, non quantificabile però finché la gestione permane in sbilancio strutturale tra entrate e uscite.

Il punto non è quindi la maggioranza o minoranza, ma che un investitore professionale entrerà nell’Inter solo se potrà imprimere forte discontinuità allo stile di gestione e al modello di business, cosa non possibile in una posizione di minoranza. Se ciò non avverrà, l’Inter andrà da Oaktree con l’escussione del pegno sulle quote, ma non è detto che il fondo americano (che dispone oggi di due rappresentanti nel CdA) decida di impegnarsi direttamente nella gestione. Potrebbe invece cercare un compratore: ragione per cui a Zhang conviene trovarlo prima".