Suning UK chiude i battenti: già pubblicato l’avviso definitivo, i dettagli

"Come era stato preannunciato dalla comunicazione effettuata a settembre dell’anno scorso, Suning chiuderà entro la fine dell’anno la società che aveva iscritto nel registro commerciale della Gran Bretagna". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla novità che riguarda Suning. L'1 novembre scorso è stato pubblicato l'avviso definitivo, secondo cui Suning Sports Group International UK, aperta nel novembre 2018, sarà dissolta nel giro di due mesi, se non ci saranno segnali contrari.