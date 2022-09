Repubblica – Suning e la vendita dell’Inter: la situazione. A inizio novembre…

Goldman Sachs continua a cercare, per conto della famiglia Zhang, compratori disposti a investire nell'Inter. Come riporta Repubblica, qualcosa si muove, soprattutto sull’asse Milano-New York, ma nessuno – né gestori di fondi né imprenditori – è arrivato al punto da volere davvero spulciare i documenti contabili. Potrebbe essere solo questione di tempo. "L’avvio dell’iter per la costruzione del nuovo stadio di San Siro dovrebbe ingolosire nuovi investitori. Così, nonostante Suning per via indiretta continui a ribadire di volere rimanere in controllo del club, non è affatto scontato che lo farà ancora a lungo. Anzi".