Supercoppa Primavera, pagelle Inter-Fiorentina: Zanotti e Carboni, la ruggine si sente

Le pagelle di Fcinter1908: i nerazzurri perdono contro la Fiorentina e si rendono protagonisti di una prestazione deludente

Fabio Alampi

Niente da fare per l'Inter di Chivu, che perde 2-1 contro la Fiorentina e fallisce l'appuntamento con la Supercoppa Primavera.

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Fiorentina:

Botis 6 Può far poco sui due gol della Fiorentina.

Zanotti 5,5 Non giocava dal 7 novembre, e la ruggine si vede. Prova a restare a galla con esperienza, ma è ben lontano dai suoi standard.

Fontanarosa 6 L'ultimo a mollare: cuore di capitano, si danna l'anima in difesa e prova a rendersi pericoloso anche in avanti.

Di Pentima 5,5 Chiude in ritardo sullo slalom di Berti. (dal 33' st Stankovic)

Dervishi 5 L'errore che porta al gol Berti spiana la strada al trionfo della Fiorentina. (dal 38' st Esposito sv)

Grygar 5,5 Gira spesso a vuoto, cresce nella ripresa ma non basta.

Andersen 5 Travolto dal dinamismo e dalla rapidità del centrocampo della Fiorentina, non riesce a sfruttare il suo fisico. (dal 1' st Kamate 5 Entra male in partita)

Martini 5 Schierato alto a destra nell'inedito 4-2-3-1 proposto da Chivu, non trova mai la posizione giusta e non aiuta in nessuna delle due fasi. (dal 1' st Owusu 6,5 A volte confusionario, ma porta vivacità e brillanteza alla squadra. Il gol, il terzo segnato a gennaio, è una perla. In questo momento non può restare fuori)

Carboni 5 Come per Zanotti, la lunga lontananza dal campo si fa sentire. Prova qualche azione solitaria, ma non è serata. Chiude una gara da dimenticare facendosi espellere per doppia ammonizione.

Iliev 5,5 Ha sui piedi il pallone per mettere in discesa la partita dopo nemmeno 2 minuti, la spreca. La sua gara finisce sostanzialmente lì.

Zuberek sv La sua gara dura meno di 5 minuti. Sfortunatissimo: coraggio! (dal 7' pt Curatolo 5,5 Si dà un gran da fare, ma combina poco)

Chivu 5 Schiera la squadra con un inedito 4-2-3-1, e il cambio di modulo non produce frutti. I ragazzi scesi dalla Prima Squadra non danno il contributo sperato, nella ripresa non arriva la reazione che ci si aspettava, nè tecnica, nè nervosa.