Sky – Supercoppa, variabile Inter. Matteo Barzaghi: “Mi è arrivato un messaggio su Lukaku”

La variabile RL, come Romelu Lukaku. Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, l'Inter spera di poter contare, quantomeno a partita in corso, anche sull'apporto dell'attaccante belga, che continua a migliorare e che lavora per essere a disposizione di Simone Inzaghi in vista di un derby che può decidere una buona fetta di stagione.