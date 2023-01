Inter, Mkhitaryan sa bene come si fa: già 6 Supercoppe vinte in 4 Paesi diversi

Andrà in scena domani a Riyadh, in Arabia Saudita, il derby tra Milan e Inter con in palio la Supercoppa Italiana. Tra i protagonisti annunciati della sfida ci sarà Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista offensivo armeno, arrivato in nerazzurro a parametro zero dalla Roma, si sta rivelando un acquisto quanto mai azzeccato: un jolly buono per tutte le occasioni, tecnica, intelligenza tattica ed esperienza internazionale quanto mai utili per Simone Inzaghi. Un giocatore abituato a vincere e a calcare palcoscenici importanti. Oltre ad essere, nello specifico, un collezionatore seriale di Supercoppe.