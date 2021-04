Superlega, 2 inglesi mollano? “I fanatici sono meno di 6”. Ma il governo: “Non risulta”

Tra i dirigenti calcistici europei serpeggia la convinzione che meno della metà dei 12 club ribelli siano realmente "fanatici" della Superlega

Chelsea e Manchester City non sarebbero più così convinte del progetto della Superlega europea. Lo riferisce, riporta il Guardian, un dirigente di un altro club della Premier League inglese, che in passato era stato approcciato per entrare a far parte del progetto. A far tentennare i due club, semifinalisti in Champions League, sarebbero state le durissime reazioni delle autorità calcistiche e dei governi, seguite all'annuncio del varo della Superlega.