UFFICIALE – Superlega, Uefa apre indagine disciplinare contro Juve, Real e Barcellona

L'organizzazione del calcio europeo ha chiamato i suoi ispettori ad un'indagine contro le tre società ancora nel progetto

"Secondo l’articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare dell’UEFA, gli ispettori della Commissione Etica e Disciplinare sono stati oggi chiamati a condurre una indagine disciplinare. Riguarda una potenziale violazione delle normativa UEFA da parte di Real Madrid, Barcellona e Juventus in relazione al cosiddetto ‘progetto Superlega". Con queste parole l'UEFA, in una nota, fa sapere che è stata aperta ufficialmente un indagine sui tre club che non hanno ancora deciso di lasciare la Superlega.