Inter, svolta inaspettata per Correa: “La verità è che per la prima volta il Tucu…”

Sono giorni decisivi per quanto riguarda il futuro di Joaquin Correa. Il nome del Tucu è da settimane considerato in uscita dall'Inter e in questi giorni c'è stata una svolta che sembrava inaspettata. Scrive infatti il Corriere dello Sport: "Il mercato dell’Inter non si concluderà con Pavard, almeno è quello che si augurano in viale Liberazione, visto che dipende sostanzialmente da Correa. La verità è che il Tucu sta per la prima volta prendendo in considerazione e valutando la possibilità di lasciare la squadra nerazzurra: ancora non ha deciso, ma pare ci sia una preferenza per l’estero (interesse di Betis Siviglia o Bournemouth) piuttosto che per il Torino".