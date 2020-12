SM – La svolta dell’Inter: determinante il confronto “a brutto muso” nella pancia di San Siro

Dopo la partita con il Real serviva una svolta ed è arrivata. Se servirà a salvare la qualificazione in Champions League si vedrà nell’ultima partita del girone. Si gioca a San Siro contro lo Shakhtar, nella casa dell’Inter, là dove è nata una nuova fase. Nella pancia di un gelido e deserto Meazza giocatori ed allenatore si sono guardati in faccia e si sono confrontati. Anche a brutto muso e hanno deciso il da farsi cosa fare per cambiare la rotta. La situazione stava diventando preoccupando, contro le aspettative.

Sembra esserci una serenità ritrovata come si è visto ad Appiano prima della partenza per la Germania. In campo sono arrivati i tre punti in una gara ricca di emozioni. Cattivi, concentrati e affamati – spiegano a SportMediaset – i nerazzurri sembrano essere tornati quelli del finale della scorsa stagione. Difetti ancora tanti, specie in fase difensiva, ma la quadratura parzialmente ritrovata, e i gol di Lukaku, stanno facendo la differenza. A San Siro si giocherà anche Inter-Bologna prima della gara con lo Shakhtar e dopo queste due partite si capirà se il Meazza ha avuto il suo effetto e se il patto per la svolta regge.

(Fonte: SM)