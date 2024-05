Tancredi Palmeri: “Oaktree-Inter, ci sono due variabili. La storia del fondo dice…”

Al canale Twitch di FCIN1908.it, Tancredi Palmeri ha parlato così della situazione societaria dell’Inter e non soltanto: “Se usiamo la logica, Oaktree è sempre stato quello che prende a 5 e vende a 8. Questo dice la logica, la storia del fondo, e lo stesso lo dicevamo di Thohir quando è arrivato. Per farlo, quest’ultimo ha dovuto aspettare 3 anni, per prendere le misure della situazione e poi ci è riuscito. Non è detto che questo non succeda anche con Oaktree, ma occhio alle variabili: lo stadio e gli incassi.