Tare: “CL? Decisivo per noi la Juve uscita dalla lotta. A Inzaghi auguro…”

Con la Juve penalizzata di dieci punti la Lazio è certa della qualificazione in CL. A margine della cena di gala organizzata in occasione della Coppa Italia, il ds biancoceleste Igli Tare, ha detto la sua in merito alla nuova classifica. Ma ha parlato anche di Simone Inzaghi, ex allenatore biancoceleste, oggi in finale di CL con l'Inter.