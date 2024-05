Pinto da Costa, presidente dei Dragoes, non usa giri di parole per parlare di questa situazione: "Taremi andrà via a parametro zero? Non ne ho idea, credo di sì, è chiaro che ha già firmato per l'Inter. Sono cose che oggi succedono in tutti i club, è successo anche al Paria Saint-Germain, il club con più soldi. Siamo abituati a questo, i giocatori hanno la loro volontà, succede in tutti i club, quando hanno deciso che il ciclo era finito fanno così. Taremi durante il periodo che ha trascorso qui con noi è stato molto proficuo, quest'anno non ha avuto un periodo molto felice, il suo percorso è stato positivo e penso che meriti di augurargli tutto il meglio".