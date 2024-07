Segna ancora Taremi, Gazzetta: “Chi lo vive ad Appiano da giorni ripete che…”

L’iraniano sta strappando consensi: due gol al Lugano il 17 luglio e un altro alla Pergolettese ieri pomeriggio, nel test vinto 2-1 dai nerazzurri (di Salcedo la seconda rete). Taremi ha punto già tre volte nelle prime due uscite. Gli highlights consistono in un rigore, uno scavetto a tu per tu con il portiere dopo trenta metri di campo palla al piede e un rasoterra di sinistro dopo un taglio tra le linee, su assist di Mkhitaryan. Il biglietto da visita della punta, in campo 75 minuti tra scambi di prima e movimenti. Inzaghi e lo staff sono entusiasti.